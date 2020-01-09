Почти Титаник: Ди Каприо отличился героическим поступком на отдыхе

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас утопающего человека, который 11 часов провел в воде.

Так, как передает The Sun, во время отдыха со своей возлюбленной Камилой Морроне на яхте в водах Карибского моря актер получил сигнал от капитана судна Club Med о том, что один из пассажиров – 24-летний француз – свалился за борт в состоянии алкогольного опьянения.

Леонардо Ди Каприо Getty

Ди Каприо отправился на поиски мужчины, и спустя несколько часов заметил в воде человека. Тот уже из последних сил подавал сигналы руками. Как оказалось, парень пробыл в воде 11 часов.

"Это как выигрыш в лотерею дважды", – сообщил капитан, потерявший пассажира.

The Sun

Когда парень пришел в себя, он начал рыдать и благодарить Ди Каприо:

"Я должен был умереть, если бы не вы".

Леонардо Ди Каприо Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, Ди Каприо застукали за страстными поцелуями с приемной дочерью Аль Пачино. В сети опубликовали многочисленные пикантные снимки парочки.

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