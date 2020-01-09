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9 января • обновлено в 14:48
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Почти Титаник: Ди Каприо отличился героическим поступком на отдыхе

2.1т
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Голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас утопающего человека, который 11 часов провел в воде.

Так, как передает The Sun, во время отдыха со своей возлюбленной Камилой Морроне на яхте в водах Карибского моря актер получил сигнал от капитана судна Club Med о том, что один из пассажиров – 24-летний француз – свалился за борт в состоянии алкогольного опьянения.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо

Getty

Новости
"Классный парень, нет?" Ди Каприо попал в громкий международный скандал

Ди Каприо отправился на поиски мужчины, и спустя несколько часов заметил в воде человека. Тот уже из последних сил подавал сигналы руками. Как оказалось, парень пробыл в воде 11 часов.

"Это как выигрыш в лотерею дважды", – сообщил капитан, потерявший пассажира.

Почти Титаник: Ди Каприо отличился героическим поступком на отдыхе

The Sun

Когда парень пришел в себя, он начал рыдать и благодарить Ди Каприо:

"Я должен был умереть, если бы не вы".

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, Ди Каприо застукали за страстными поцелуями с приемной дочерью Аль Пачино. В сети опубликовали многочисленные пикантные снимки парочки.

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Автор
Анна Михно
Персона
Леонардо ДиКаприо
Место
США
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Дійсно!Великий вчинок гарного актора,і просто ЛЮДИНИ з великої літери!!!
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