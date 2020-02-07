Почти голому Мите Фомину нашли пару

Откровенной фотографией российского ведущего Мити Фомина, где он не все прикрыл рукой, заинтересовался режиссер Кирилл Серебренников.

Это заметили в Instagram, что стало поводом для смеха.

Напомним, что накануне Фомин выложил нетипичное для себя фото, как стоит полностью голый, прикрывая лишь интимное место ладонью и оставляя уйму пространства для воображения.

Фото 46-летнего артиста получилось довольно провокационным и обсуждаемым, и среди прочего его "лайкнул" 50-летний Серебренников. Стоит заметить, что вскоре Митя удалил снимок, хоть в сети и остались его скриншоты.

Фомина поздравили с тем, что он понравился другому мужчине, который тоже задействован в мире искусства и следит за собой.

"Congratulations, Митя. It's a match!", - написали на канале Super.ru.

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