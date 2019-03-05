Почти голая! Тина Кароль удивила сеть откровенным нарядом

Украинская певица, одна из судей проекта "Голос країни" Тина Кароль удивила поклонников откровенным нарядом.

Она опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует с главой ее фан-клуба ФанТина, Дарьей, поздравляя с днем рождения.

"Дорогая Даша, спасибо за преданность! Ты объединила целое поколение в ФанТину, ты создала большую, дружную, преданную семью поклонников по всему миру! Ты харизматичный и настоящий лидер, ты ведешь стольких людей за собой! Пусть и твой личный путь будет тоже полон любви, гармонии и всех благ. Спасибо за все. Ты мой ангел-хранитель", – написала она.

Кароль позировала в откровенном платье бежевого цвета, юбка которого была абсолютно прозрачной. Поклонники заметили, что обе женщины отлично вышли. Хотя некоторым не понравился наряд певицы.

"Шикарные девочки", Лучшие", "Юбочка то хороша", "Ну и прикид, жесть", – написали в сети, добавив многочисленные поздравления имениннице.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кароль позировала в откровенном наряде, который подчеркивал пышную грудь.

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