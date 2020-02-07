"Почему же не предупредила, Юля?" Родители Началовой впервые рассказали о борьбе певицы со смертью

Родители российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта прошлого года, рассказали о последних днях жизни певицы.

Как передает СтарХит, о борьбе артистки со смертью близкие написали в откровенном дневнике о жизни Началовой. Так, фрагмент из книги опубликовало издание.

Юлия Началова vokrug.tv

В частности, в дневнике описаны последние дни Юлии.

"Ты в больнице на Октябрьском Поле, в глубоком сне, но мы все молимся за тебя и надеемся на твое выздоровление. Кажется, весь мир молится за тебя. Мы с Таей не выходим из клиники, и врачи обнадеживают нас.

— Выдержала первую волну заражения — значит, будет жить, — успокаивают они.

Я стою около тебя и глажу твои волосы.

— Юля, ты ведь видишь и слышишь меня, правда? — спрашиваю я тебя. — Ты боец. Ты победишь свою болезнь. Все будет хорошо. У нас впереди еще столько…

И вдруг я вижу, как из глаз твоих катятся слезы.

Почему ты плакала? Ты знала? Знала, что уйдешь от нас?

Почему же не предупредила, Юля?"

Юлия Началова echo.msk.ru

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