Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:41
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Почему же не предупредила, Юля?" Родители Началовой впервые рассказали о борьбе певицы со смертью

6.5т
Читать материал на украинском

Родители российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта прошлого года, рассказали о последних днях жизни певицы.

Как передает СтарХит, о борьбе артистки со смертью близкие написали в откровенном дневнике о жизни Началовой. Так, фрагмент из книги опубликовало издание.

Юлия Началова

Юлия Началова

vokrug.tv

Новости
"Больно до сих пор!" В сети показали раритетное видео с умершей Началовой

В частности, в дневнике описаны последние дни Юлии.

"Ты в больнице на Октябрьском Поле, в глубоком сне, но мы все молимся за тебя и надеемся на твое выздоровление. Кажется, весь мир молится за тебя. Мы с Таей не выходим из клиники, и врачи обнадеживают нас.

— Выдержала первую волну заражения — значит, будет жить, — успокаивают они.

Я стою около тебя и глажу твои волосы.

— Юля, ты ведь видишь и слышишь меня, правда? — спрашиваю я тебя. — Ты боец. Ты победишь свою болезнь. Все будет хорошо. У нас впереди еще столько…

И вдруг я вижу, как из глаз твоих катятся слезы.

Почему ты плакала? Ты знала? Знала, что уйдешь от нас?

Почему же не предупредила, Юля?"

Юлия Началова

Юлия Началова

echo.msk.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Юлия Началова
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
11
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги