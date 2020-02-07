"Почему же не предупредила, Юля?" Родители Началовой впервые рассказали о борьбе певицы со смертью

Родители российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта прошлого года, рассказали о последних днях жизни певицы.
Как передает СтарХит, о борьбе артистки со смертью близкие написали в откровенном дневнике о жизни Началовой. Так, фрагмент из книги опубликовало издание.
Юлия Началова
vokrug.tv
В частности, в дневнике описаны последние дни Юлии.
"Ты в больнице на Октябрьском Поле, в глубоком сне, но мы все молимся за тебя и надеемся на твое выздоровление. Кажется, весь мир молится за тебя. Мы с Таей не выходим из клиники, и врачи обнадеживают нас.
— Выдержала первую волну заражения — значит, будет жить, — успокаивают они.
Я стою около тебя и глажу твои волосы.
— Юля, ты ведь видишь и слышишь меня, правда? — спрашиваю я тебя. — Ты боец. Ты победишь свою болезнь. Все будет хорошо. У нас впереди еще столько…
И вдруг я вижу, как из глаз твоих катятся слезы.
Почему ты плакала? Ты знала? Знала, что уйдешь от нас?
Почему же не предупредила, Юля?"
Юлия Началова
echo.msk.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, который возник при осложнении болезни.
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