Почему Заворотнюк заболела раком: стали известны вероятные причины

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, четвертая стадия рака мозга, могла получить болезнь в "наследство", так как два члена ее семьи скончались скорее всего от онкологии.

Как сообщает "РБК-Украина", впервые боль утраты звезда познала в 2014 году, когда в возрасте 69 лет не стало ее отца Юрия. Официальной причиной его смерти назвали "продолжительную болезнь". Более точных данных на тот момент семья Заворотнюк сообщить не пожелала.

Анастасия Заворотнюк Фото: unian.ua

А через четыре года, в начале 2018 года, актриса потеряла еще одного близкого человека — старшего брата Святослава, которому было всего 52 года. Официальной причиной смерти медики назвали перитонит. Однако, что могло вызвать серьезное воспаление брюшины — не указывалось. Как и в случае с отцом — семья Заворотнюк предпочла не распространяться о подробностях.

Анастасия Заворотнюк с братом и родителями Фото: rbc.ua

Отметим, по словам издания, болезни родственников Заворотнюк также были связаны с онкологией и вполне вероятно, актриса имела предрасположение к этому заболеванию.

Кака сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!