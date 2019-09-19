Почему Заворотнюк заболела раком: стали известны вероятные причины

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, четвертая стадия рака мозга, могла получить болезнь в "наследство", так как два члена ее семьи скончались скорее всего от онкологии.
Как сообщает "РБК-Украина", впервые боль утраты звезда познала в 2014 году, когда в возрасте 69 лет не стало ее отца Юрия. Официальной причиной его смерти назвали "продолжительную болезнь". Более точных данных на тот момент семья Заворотнюк сообщить не пожелала.
Анастасия Заворотнюк
Фото: unian.ua
А через четыре года, в начале 2018 года, актриса потеряла еще одного близкого человека — старшего брата Святослава, которому было всего 52 года. Официальной причиной смерти медики назвали перитонит. Однако, что могло вызвать серьезное воспаление брюшины — не указывалось. Как и в случае с отцом — семья Заворотнюк предпочла не распространяться о подробностях.
Анастасия Заворотнюк с братом и родителями
Фото: rbc.ua
Отметим, по словам издания, болезни родственников Заворотнюк также были связаны с онкологией и вполне вероятно, актриса имела предрасположение к этому заболеванию.
Кака сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.
Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.
Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.
На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.
Нейрохирург Вячеслав Рак прокомментировал информацию о том, что актрису могли отключить от интенсивной терапии.
СМИ сообщили, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!