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19 сентября • обновлено в 11:12
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Почему Заворотнюк заболела раком: стали известны вероятные причины

2.3т Читать материал на украинском

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, четвертая стадия рака мозга, могла получить болезнь в "наследство", так как два члена ее семьи скончались скорее всего от онкологии.

Как сообщает "РБК-Украина", впервые боль утраты звезда познала в 2014 году, когда в возрасте 69 лет не стало ее отца Юрия. Официальной причиной его смерти назвали "продолжительную болезнь". Более точных данных на тот момент семья Заворотнюк сообщить не пожелала.

Почему Заворотнюк заболела раком: стали известны вероятные причины

Анастасия Заворотнюк

Фото: unian.ua

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А через четыре года, в начале 2018 года, актриса потеряла еще одного близкого человека — старшего брата Святослава, которому было всего 52 года. Официальной причиной смерти медики назвали перитонит. Однако, что могло вызвать серьезное воспаление брюшины — не указывалось. Как и в случае с отцом — семья Заворотнюк предпочла не распространяться о подробностях.

Почему Заворотнюк заболела раком: стали известны вероятные причины

Анастасия Заворотнюк с братом и родителями

Фото: rbc.ua

Отметим, по словам издания, болезни родственников Заворотнюк также были связаны с онкологией и вполне вероятно, актриса имела предрасположение к этому заболеванию.

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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