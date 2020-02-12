Главная Новости
12 февраля • обновлено в 13:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Почему так много эротики?" Известный фотограф показала, как отдыхает в бассейне с полуголой Астафьевой

2.4т
Читать материал на украинском

Фешн-фотограф Соня Плакидюк показала яркое фото, которое сделала в бассейне. На нем она позировала вместе с известной певицей Дашей Астафьевой.

Снимок Плакидюк разместила на своей странице в Instagram.

"Почему так много эротики?" Известный фотограф показала, как отдыхает в бассейне с полуголой Астафьевой
Новости
Настя Каменских нарвалась на нескромный вопрос от Даши Астафьевой: видео
"Группа "Влажная Мякотка" на гастролях в райских местечках. Как видите — помогло!" – подписала снимок фотограф.

"Даше можно было и без купальника", "Огонь", "Соня, вы такая красотка", "Прекрасны и без макияжа", "Вы такие прекрасные", "Вы такие разные, но одновременно очень красивые", "Соня, почему так много эротики?" комментируют снимок в сети.

"Почему так много эротики?" Известный фотограф показала, как отдыхает в бассейне с полуголой Астафьевой
"Почему так много эротики?" Известный фотограф показала, как отдыхает в бассейне с полуголой Астафьевой
"Почему так много эротики?" Известный фотограф показала, как отдыхает в бассейне с полуголой Астафьевой
"Почему так много эротики?" Известный фотограф показала, как отдыхает в бассейне с полуголой Астафьевой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Мария Дидык
Персона
Даша Астафьева
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
9
Смешно
3
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги