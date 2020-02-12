"Почему так много эротики?" Известный фотограф показала, как отдыхает в бассейне с полуголой Астафьевой

Фешн-фотограф Соня Плакидюк показала яркое фото, которое сделала в бассейне. На нем она позировала вместе с известной певицей Дашей Астафьевой.

Снимок Плакидюк разместила на своей странице в Instagram.

"Группа "Влажная Мякотка" на гастролях в райских местечках. Как видите — помогло!" – подписала снимок фотограф.

"Даше можно было и без купальника", "Огонь", "Соня, вы такая красотка", "Прекрасны и без макияжа", "Вы такие прекрасные", "Вы такие разные, но одновременно очень красивые", "Соня, почему так много эротики?" – комментируют снимок в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева взбудоражила поклонников пикантным снимком.

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