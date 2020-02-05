"Почему так лицо обвисло?" Настя Каменских напугала подписчиков

Популярная украинская певица Настя Каменских шокировала поклонников внешним видом.

На свежем фото из спортзала подписчики заметили, что у артистки обвисло лицо.

В комментариях к снимку в Инстаграм многие написали Насте, что она похудела.

"Я начала свой день со спорта", - подписала она публикацию.

Настя Каменских

При этом некоторые пользователи отметили, что с обвисшим лицом и без макияжа Каменских выглядит плохо.

Настя Каменских

"Ну ты и страшная без грунтовки", "Почему так лицо обвисло, это что, из-за похудения?", - пишут певице.

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