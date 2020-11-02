Почему Пугачева скрывает от племянника его родного сына: названа причина

Советская и российская певица Алла Пугачева запрещает племяннику Владиславу общаться с его родным сыном.

Примадонна отгородила 9-летнего Женю от общения с отцом, так как Владислав длительное время был наркозависим, пишет Starhit.ru

На данный момент мальчик проживает у водителя Пугачевой в отдельной комнате. Артистка делает все для того, чтобы у Жени было все необходимое. А вот об отце малыш не вспоминает.

"Старшего сына вернуть не получается, он уже сформировался… Придет время, и все встанет на свои места. Сейчас Алла Борисовна не дает общаться Владу с сыном", – рассказала новая жена Владислава Гузель.

Отметим, что сейчас племянник Примадонны бросил наркотики и вернулся к здоровому образу жизни. Совсем недавно у него родилась дочь. Также мужчина хочет наладить отношения с сыном, но Пугачева никак не может его простить.

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