Почему Пугачева раньше всегда носила балахон: названа причина

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев рассказал, что Алла Пугачева скрывала за балахоном свое тело.
Так, об этом пишет издание КП.
Алла Пугачева
РИА Новости
В частности, сообщается, что фирменный балахон примадонны, который потом стал главным платьем в ее карьере, придумал в 1978 году Зайцев специально для фестиваля "Сопот".
По словам модельера, Пугачева стеснялась своего тела, поэтому Зайцев решил создать для артистки наряд, который бы не только скрывал фигуру, но и был женственным и даже таинственным.
Алла Пугачева
tochka.net
Примечательно, что на протяжении долгого времени примадонна появлялась на публике исключительно в балахоне.
Алла Пугачева
teleprogramma.pro
И лишь последние несколько лет Пугачева выбирает для выходов облегающие брюки или короткие наряды.
Алла Пугачева
КП
Алла Пугачева и Максим Галкин
hellomagazine.com
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алла Пугачева незадолго до Нового года обратилась к пластическому хирургу, который провел ряд процедур.
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