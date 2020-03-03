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3 марта • обновлено в 05:19
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Почему Пугачева раньше всегда носила балахон: названа причина

1.4т
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Известный российский модельер Вячеслав Зайцев рассказал, что Алла Пугачева скрывала за балахоном свое тело.

Так, об этом пишет издание КП.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

РИА Новости

Новости
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В частности, сообщается, что фирменный балахон примадонны, который потом стал главным платьем в ее карьере, придумал в 1978 году Зайцев специально для фестиваля "Сопот".

По словам модельера, Пугачева стеснялась своего тела, поэтому Зайцев решил создать для артистки наряд, который бы не только скрывал фигуру, но и был женственным и даже таинственным.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

tochka.net

Примечательно, что на протяжении долгого времени примадонна появлялась на публике исключительно в балахоне.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

teleprogramma.pro

И лишь последние несколько лет Пугачева выбирает для выходов облегающие брюки или короткие наряды.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

КП

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин

hellomagazine.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алла Пугачева незадолго до Нового года обратилась к пластическому хирургу, который провел ряд процедур.

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Автор
Анна Михно
Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
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