"Почему Platz Eins без цензуры за деньги?" Любовник Лободы возмутил подписчиков

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, которого считают отцом младшей дочери Светланы Лободы, продает доступ к порнографическому клипу на песню Platz Eins.

Поклонники возмутились, что оригинальная версия клипа доступна только за плату.

"Почему Platz Eins без цензуры за деньги?", - спросила у Линдеманна одна из его подписчиц под постом в Инстаграм.

Клип в версии с цензурой опубликован на YouTube, а в описании к видеоролику сказано, что на сайте VISIT-X видео можно посмотреть без цензуры.

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