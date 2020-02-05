Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:20
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Почему Platz Eins без цензуры за деньги?" Любовник Лободы возмутил подписчиков

6.1т
Читать материал на украинском

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, которого считают отцом младшей дочери Светланы Лободы, продает доступ к порнографическому клипу на песню Platz Eins.

Поклонники возмутились, что оригинальная версия клипа доступна только за плату.

"Почему Platz Eins без цензуры за деньги?", - спросила у Линдеманна одна из его подписчиц под постом в Инстаграм.

"Почему Platz Eins без цензуры за деньги?" Любовник Лободы возмутил подписчиков

Клип в версии с цензурой опубликован на YouTube, а в описании к видеоролику сказано, что на сайте VISIT-X видео можно посмотреть без цензуры.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги