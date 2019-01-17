''Почему нет Аллы?'' Муж Пугачевой удивил поклонников новым снимком

Муж российской певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин озадачил сеть новым фото. Артист сделал селфи в собственном доме в Московской области и рассказал о том, как провел время вместе со своим сыном.

Пользователи сети поинтересовались почему Галкин постоянно без жены. Снимок комик разместил на своей странице в Instagram.

"Погуляли с Гариком на славу: оценили коллекцию сосулек, покатались на санках, сыграли в прятки. На улице ветер и метель, но мы справились. Лизавета на французском", - подписал фото Галкин.

Пользователи сет отметили, что комик постоянно публикует снимки в одиночестве или с детьми.

"Максим а где Алла,мы ее давно не видели", "Лизонька умничка! Скучаем без нее и без Аллы Борисовны. Размещайте чаще своих чудесных девочек", "А почему нет Аллы Борисовны?", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно пользователи сети также указали на странное поведение российской примадонны Аллы Пугачевой и ее мужа шоумена Максима Галкина. Многие поклонники звездной пары посчитали, что отношения между супругами не ладятся.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!