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''Почему нет Аллы?'' Муж Пугачевой удивил поклонников новым снимком

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Муж российской певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин озадачил сеть новым фото. Артист сделал селфи в собственном доме в Московской области и рассказал о том, как провел время вместе со своим сыном.

Пользователи сети поинтересовались почему Галкин постоянно без жены. Снимок комик разместил на своей странице в Instagram.

''Почему нет Аллы?'' Муж Пугачевой удивил поклонников новым снимком

"Погуляли с Гариком на славу: оценили коллекцию сосулек, покатались на санках, сыграли в прятки. На улице ветер и метель, но мы справились. Лизавета на французском", - подписал фото Галкин.

Пользователи сет отметили, что комик постоянно публикует снимки в одиночестве или с детьми.

"Максим а где Алла,мы ее давно не видели", "Лизонька умничка! Скучаем без нее и без Аллы Борисовны. Размещайте чаще своих чудесных девочек", "А почему нет Аллы Борисовны?", - пишут в сети.

''Почему нет Аллы?'' Муж Пугачевой удивил поклонников новым снимком
''Почему нет Аллы?'' Муж Пугачевой удивил поклонников новым снимком
''Почему нет Аллы?'' Муж Пугачевой удивил поклонников новым снимком
''Почему нет Аллы?'' Муж Пугачевой удивил поклонников новым снимком
''Почему нет Аллы?'' Муж Пугачевой удивил поклонников новым снимком
''Почему нет Аллы?'' Муж Пугачевой удивил поклонников новым снимком

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно пользователи сети также указали на странное поведение российской примадонны Аллы Пугачевой и ее мужа шоумена Максима Галкина. Многие поклонники звездной пары посчитали, что отношения между супругами не ладятся.

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Персоны
Алла ПугачеваМаксим Галкин
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