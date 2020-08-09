Почему Лукашенко не скрывает любовниц: Белковский указал на "сельское воспитание"

Белорусский президент Александр Лукашенко, который якобы имеет отношения с 23-летней обладательницей титула "Мисс Беларусь" Марией Василевич, не скрывает свою личную жизнь из-за того, что считает себя "хозяином страны".

Также он выставляет свои "интрижки" напоказ из-за своего "сельского воспитания". Такое мнение высказал известный российский политолог Станислав Белковский в интервью Наталье Влащенко для YouTube-проекта "Vласть vs Vлащенко".

Во время беседы отмечалось, что личная жизнь Лукашенко напоминает "блокбастер" – глава Беларуси часто появляется на публике в компании молодых девушек. Одной из последних его избранниц, по данным СМИ, является модель Мария Василевич – обладательница титула "Мисс Беларусь" моложе президента на 42 года.

Лукашенко с сыном и своей избранницей udf.by

"О личной жизни Лукашенко можно снять сериал, он практически не скрывает ее, как к примеру, делает Путин. Просто Путин помешан на физической безопасности себя и своих близких. Он не только скрывал детей, но и его дети должны были публично отрекаться от отца. А Лукашенко ничего не скрывает, потому что он ведь "хозяин страны" и ему позволено все. Это еще и потому, что Лукашенко – сельский воспитанник", – высказался Белковский.

Также он отметил, что Лукашенко и сам может не понимать, зачем нужно скрывать интимные связи. А учитывая жесткую цензуру в Беларуси, ни один журналист не спросит его об этом напрямую, следовательно подобные темы в стране практически не поднимаются.

"Любовница" Лукашенко Instagram Марии Василевич

"Да, он прошел большой путь и умеет красиво говорить без подсказок и заготовок, но все равно он – это такой директор совхоза, который считает, что переспать с дояркой – это в порядке вещей. Он не собирается этого скрывать, потому что искренне не видит в этом ничего предосудительного", – добавил политолог.

Отметим, Александр Лукашенко официально более 40 лет женат на учительнице Галине Желнерович, но пара давно живет отдельно. Их брак так и не был расторгнут. У Лукашенко также есть внебрачный 15-летний сын Николай, который сопровождает отца на всех светских мероприятиях.

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