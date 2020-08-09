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Почему Лукашенко не скрывает любовниц: Белковский указал на "сельское воспитание"

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
7,1 т.
Лукашенко со своей молодой пассией

Лукашенко со своей молодой пассией. Газета. Ру

Белорусский президент Александр Лукашенко, который якобы имеет отношения с 23-летней обладательницей титула "Мисс Беларусь" Марией Василевич, не скрывает свою личную жизнь из-за того, что считает себя "хозяином страны".

Также он выставляет свои "интрижки" напоказ из-за своего "сельского воспитания". Такое мнение высказал известный российский политолог Станислав Белковский в интервью Наталье Влащенко для YouTube-проекта "Vласть vs Vлащенко".

Во время беседы отмечалось, что личная жизнь Лукашенко напоминает "блокбастер" – глава Беларуси часто появляется на публике в компании молодых девушек. Одной из последних его избранниц, по данным СМИ, является модель Мария Василевич – обладательница титула "Мисс Беларусь" моложе президента на 42 года.

Лукашенко с сыном и своей избранницей

Лукашенко с сыном и своей избранницей udf.by

"О личной жизни Лукашенко можно снять сериал, он практически не скрывает ее, как к примеру, делает Путин. Просто Путин помешан на физической безопасности себя и своих близких. Он не только скрывал детей, но и его дети должны были публично отрекаться от отца. А Лукашенко ничего не скрывает, потому что он ведь "хозяин страны" и ему позволено все. Это еще и потому, что Лукашенко – сельский воспитанник", – высказался Белковский.

Также он отметил, что Лукашенко и сам может не понимать, зачем нужно скрывать интимные связи. А учитывая жесткую цензуру в Беларуси, ни один журналист не спросит его об этом напрямую, следовательно подобные темы в стране практически не поднимаются.

"Любовница" Лукашенко

"Любовница" Лукашенко Instagram Марии Василевич

"Да, он прошел большой путь и умеет красиво говорить без подсказок и заготовок, но все равно он – это такой директор совхоза, который считает, что переспать с дояркой – это в порядке вещей. Он не собирается этого скрывать, потому что искренне не видит в этом ничего предосудительного", – добавил политолог.

Отметим, Александр Лукашенко официально более 40 лет женат на учительнице Галине Желнерович, но пара давно живет отдельно. Их брак так и не был расторгнут. У Лукашенко также есть внебрачный 15-летний сын Николай, который сопровождает отца на всех светских мероприятиях.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко, которому 30 августа 2020 года исполнится 66 лет, показал, как развлекается в окружении девушек. Читайте также материал о всех известных любовницах и женах Александра Лукашенко.

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