Почему Кейт Миддлтон долго не появится на публике

Стало известно, что герцогиня Кейт Мидллтон не будет присутствовать на официальных мероприятиях вплоть до октября.

Герцогиня Кембриджская четыре месяца будет заботиться о принце Луи. Также Кейт сможет провести летние каникулы с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, сообщил изданию Metro королевский эксперт.

"Кейт приступит к королевским обязанностям только после продолжительного отпуска", - сказал Ричард Фитцвильямс.

Герцогиня родила принца Луи 23 апреля и с тех пор была замечена на двух официальных мероприятиях. Но свадьба принца Гарри с Меган Маркл и день рождения королевы были скорее семейными событиями, нежели официальными мероприятиями. Официально, 36-летняя Кейт находится в декретном отпуске.

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Все же подданные смогут увидеть Кэтрин летом. Миддлтон обязательно будет присутствовать на крещении сына Луи, которое намечено на лето.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что стало известно, почему Меган Маркл стояла позади Кейт Миддлтон на балконе Букингемского дворца во время парада Trooping the Colour.