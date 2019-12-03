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3 декабря • обновлено в 09:30
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"Почему голая?" Звезда из РФ нарвалась на критику из-за откровенного фото

2.4т
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Российская певица и солистка группы "А-Студио" Кети Топурия полностью разделась на новом фото.

Однако откровенный снимок артистки, опубликованный на странице в Instagram, возмутил ее поклонников.

Кети Топурия

Кети Топурия

Инстаграм

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Так, под фотографией, сделанной для рекламы аромата, Кети написала о свободе:

"Что такое свобода для меня? Ее не может быть в принципе, человек так или иначе всегда будет от чего-то зависеть. Главное - найти внутри баланс. Свобода - это когда есть выбор!"

Кети Топурия

Кети Топурия

Инстаграм

Однако многие подписчики Топурии не оценили ни подпись к снимку, ни откровенный кадр.

"Почему голая?" Звезда из РФ нарвалась на критику из-за откровенного фото
"Почему голая?" Звезда из РФ нарвалась на критику из-за откровенного фото
"Почему голая?" Звезда из РФ нарвалась на критику из-за откровенного фото
"Почему голая?" Звезда из РФ нарвалась на критику из-за откровенного фото
"Почему голая?" Звезда из РФ нарвалась на критику из-за откровенного фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 33-летняя российская певица Кети Топурия сверкнула пышной грудью в наряде с глубоким декольте. Снимки певица разместила на своей странице в Instagram, где поклонники артистки оставили ей десятки комплиментов.

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Автор
Анна Михно
Персона
Кети Топурия
Место
Россия
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Эта глупая баба ещё и философствует )))
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