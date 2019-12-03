"Почему голая?" Звезда из РФ нарвалась на критику из-за откровенного фото

Российская певица и солистка группы "А-Студио" Кети Топурия полностью разделась на новом фото.

Однако откровенный снимок артистки, опубликованный на странице в Instagram, возмутил ее поклонников.

Кети Топурия Инстаграм

Так, под фотографией, сделанной для рекламы аромата, Кети написала о свободе:

"Что такое свобода для меня? Ее не может быть в принципе, человек так или иначе всегда будет от чего-то зависеть. Главное - найти внутри баланс. Свобода - это когда есть выбор!"

Кети Топурия Инстаграм

Однако многие подписчики Топурии не оценили ни подпись к снимку, ни откровенный кадр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 33-летняя российская певица Кети Топурия сверкнула пышной грудью в наряде с глубоким декольте. Снимки певица разместила на своей странице в Instagram, где поклонники артистки оставили ей десятки комплиментов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram