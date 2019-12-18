Почему Билли Айлиш скрывает свое тело: 10 странностей именинницы дня

18 декабря 2019 года американской певице Билли Айлиш исполняется 18 лет.

Родилась звезда в 2001 году в Лос-Анджелесе, Америка. Популярность пришла к артистке в 2016 году, а уже в 2019 году дебютный альбом Билли возглавил американский и британский хит-парады. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о десяти главных странностях певицы.

Билли Айлиш Instagram

Скрывает свое тело

Свою любовь к мешковатой одежде Билли объяснила тем, что это не дает возможности другим судить о том, как на самом деле выглядит ее тело.

"Мое отношение к собственному телу было таким "токсичным", какое только можно себе представить. Дело не в том, что мое тело безобразно, я просто не хочу, чтобы вы на него смотрели".

Билли Айлиш Instagram

Неестественные двигательные тики

Когда в сети начали задавать слишком много вопросов относительно "странного" поведения Айлиш, певица призналась, что страдает синдромом Туретта. Это заболевание, при котором человек непроизвольно подвержен двигательным и голосовым тикам.

Билли Айлиш Instagram

Не ходила в школу

В детстве звезда не ходила в школу, а проводила время на домашнем обучении. Как объяснила певица, в обычной школе к ней никто бы не отнесся серьезно, а дома ничего не отвлекало от получения знаний.

Билли Айлиш Instagram

Обожает и ненавидит Instagram

Билли – довольно активный пользователь соцсети. За ее жизнью в Instagram следит почти 45 миллионов пользователей. Однако при этом Айлиш заявляет, что ненавидит соцсеть, ведь Instagram может разрушить столько всего, начиная с отношений и дружбы и заканчивая собственным разумом.

Билли Айлиш Instagram

"Странный" стиль в одежде

Певица признается, что обязательно должна одеться во что-нибудт нестандартное, иначе она чувствует себя неловко.

Билли Айлиш Instagram

Ненавидит популярность

Несмотря на то, что сегодня Айлиш – одна из самых популярных и успешных молодых артистов, она признается, что "слава – отстой". Единственный плюс, по словам Билли, это то, что она делает то, что ей нравится.

Билли Айлиш Instagram

Игнорирует чужие указания

По словам девушки, она не воспринимает чужие приказы, и делает все с точностью наоборот.

Билли Айлиш Instagram

Может приобретать физическое травмы на ровном месте

Такое заявление Билли сделала в одном из интервью. По словам певицы, растяжения на лодыжке она получала 8 раз.

Билли Айлиш Instagram

Она не плачет

Айлиш признается:

"Я очень стойкий человек, поэтому я так сильно травмируюсь. Я никогда не говорю, когда что-то болит. Я не жалуюсь. Я не люблю, когда меня обслуживают. Я не люблю показывать боль. Я не плачу. Никогда".

Билли Айлиш Instagram

Ненавидит улыбаться

По словам певицы, улыбаясь, она чувствует себя маленькой и беспомощной, а "плохому парню" это ни к чему.

Билли Айлиш Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эпатажная американская певица Билли Айлиш, ставшая за короткий промежуток одной из самых узнаваемых молодых исполнительниц, выпустила новый клип на песню "Хanny".

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