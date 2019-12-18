"Почему без Тиля?" Лобода неожиданно вернулась в Киев

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, неожиданно посетила Киев. Так, она приехала на эфир на одну из популярных радиостанций.

Фото Лобода разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

"Простите, при фотошопе растянулось вширь ухо, получилось нелепо смешно. Суперзвездам да простится", "Глазки грустные", "Расслабленный взгляд, потому что на родине", "Родина - лучшее место на земле", "Почему без Тиля? Где красавчик?", "Странно, что вас пускают", - пишут в сети.

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