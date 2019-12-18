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18 декабря • обновлено в 14:36
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"Почему без Тиля?" Лобода неожиданно вернулась в Киев

1.7т
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Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, неожиданно посетила Киев. Так, она приехала на эфир на одну из популярных радиостанций.

Фото Лобода разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

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Kiev❤️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Простите, при фотошопе растянулось вширь ухо, получилось нелепо смешно. Суперзвездам да простится", "Глазки грустные", "Расслабленный взгляд, потому что на родине", "Родина - лучшее место на земле", "Почему без Тиля? Где красавчик?", "Странно, что вас пускают", - пишут в сети.

"Почему без Тиля?" Лобода неожиданно вернулась в Киев
"Почему без Тиля?" Лобода неожиданно вернулась в Киев
"Почему без Тиля?" Лобода неожиданно вернулась в Киев
"Почему без Тиля?" Лобода неожиданно вернулась в Киев
"Почему без Тиля?" Лобода неожиданно вернулась в Киев
"Почему без Тиля?" Лобода неожиданно вернулась в Киев

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Автор
Мария Дидык
Персона
Светлана Лобода
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