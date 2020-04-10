Почему актеры "Спіймати Кайдаша" разговаривают на суржике: сценаристка дала четкий ответ

Сценаристка украинского сериала "Спіймати Кайдаша" Наталья Ворожбит рассказала, почему актеры в ленте разговаривают на суржике.

Так, по словам женщины, она решила показать в данном проекте то, как люди разговаривают в реальной жизни. Поэтому сделала речь живой, а не выхолощенной, литературной. Об этом Ворожбит заявила в интервью изданию "Апостроф".

Сериал "Спіймати Кайдаша" Фото: stb.ua

"Наши герои говорят по-разному: кто-то на суржике, кто-то его почти не употребляет, большинство просто на разговорном украинском языке. Все как в реальной жизни. Я привыкла работать с реальностью, она интереснее, чем вымышленный мир, которым он "должен" быть в воспитательных целях. Воспитывать можно и на реальных примерах, и мне это гораздо ближе. Я всю жизнь работаю в этом направлении. Да и зачем отрицать самих себя? Нужно чтобы речь была живой, а не выхолощенной, литературной", – заявила Ворожбит.

Сериал "Спіймати Кайдаша" Фото: lviv1256.com

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