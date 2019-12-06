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6 декабря • обновлено в 18:24
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"Почему 6 пальцев на ноге?" Лобода озадачила фанатов странным фото

1.6т
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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, выпустила трек под названием "Новый Рим" и крайне удивили поклонников.

На личной странице в Instagram звезда опубликовала фото, которое стало обложкой для песни, и в описании к публикации призвала слушать свой хит. Однако фоловеры Лободы обратили внимание на другой момент — на ноге Лободы, которую она поднесла на снимке ко рту, шесть пальцев, а не пять.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

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Пользователи сети стали гадать: на теле у Светланы действительно есть такая особенность или все дело в неудачном фотошопе.

"Почему 6 пальцев на ноге?" Лобода озадачила фанатов странным фото
"Почему 6 пальцев на ноге?" Лобода озадачила фанатов странным фото
"Почему 6 пальцев на ноге?" Лобода озадачила фанатов странным фото
"Почему 6 пальцев на ноге?" Лобода озадачила фанатов странным фото
"Почему 6 пальцев на ноге?" Лобода озадачила фанатов странным фото

И пока одни поклонники пытались разгадать тайну странного снимка певицы, другие послушали трек и сравнили новинку с хитом Билли Айлиш.

"Почему 6 пальцев на ноге?" Лобода озадачила фанатов странным фото
"Почему 6 пальцев на ноге?" Лобода озадачила фанатов странным фото
"Почему 6 пальцев на ноге?" Лобода озадачила фанатов странным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Светлана Лобода взбудоражила поклонников соблазнительным снимком. На нем она позировала в черном белье на кровати, продемонстрировав подтянутую фигуру.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Светлана Лобода
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