Многие украинские певцы, музыканты и артисты других направлений пользуются популярностью и являются узнаваемыми во всем мире. Такие лица в значительной мере формируют современную культуру нашей страны и транслируют на мировом уровне.

Шоу-бизнес в настоящее время является неотъемлемой частью культурной жизни любого государства. И если в историческом контексте культура Украины – многогранная, глубокая и имеет древние корни, то шоу-бизнес в нашей стране еще довольно молодой и начал формироваться только в период независимости Украины.

В частности, на процесс его формирования повлияли молодые артисты, которые в разные отрезки времени помогали видоизменяться украинской музыке и воспитывать музыкальный вкус у украинцев. OBOZREVATEL рассказывает о звездах, которые повлияли на шоу-бизнес в независимой Украине, а также помогали представлять нашу культуру во всем мире.

Руслана Лыжичко: первая громкая победа Украины на конкурсе Евровидение

Руслана на Евровидении DW

Украинская певица Руслана Лыжичко стала одной из первых украинских звезд, которые громко заявили о себе на международной арене. Артистка одержала громкую победу на масштабном конкурсе Евровидение в 2004 году, показав на сцене не только профессиональный номер, но и украинскую культуру и колорит. Руслана с "Дикими танцями" стала первой украинкой, одержавшей победу на Евровидении, а также долгое время была одной из самых обсуждаемых украинских звезд в Европе.

Руслана одержала победу на Евровидении в 2004 году DW

После своего фурора на международной сцене, Руслана получила множество наград и в Украине, а также повлияла на современную эстраду. Так, благодаря примеру артистки, многие начинающие исполнители наглядно увидели – смелые эксперименты часто дают свои плоды и позволяют заявить о себе громче.

Руслана Лыжичко Википедия

Помимо музыки, Руслана Лыжичко также испытала на себе роль народного депутата и общественного деятеля, сейчас артистка активно борется за применение экологически чистых источников энергии в Украины. Также Лыжичко имеет четкую гражданскую позицию – она поддерживала протестующих на Майдане во время Оранжевой революции и Революции Достоинства, а также оказывает поддержку украинским солдатам на Донбассе.

Кузьма Скрябин: голос украинского андеграунда

Андрей Кузьменко, лидер группы "Скрябин" одним из первых в независимой Украине начал делать музыку в жанрах синти-поп и альтернативной электроники. Иногда тексты его песен были весьма провокативными, что также являлось необычным для украинского слушателя.

Кузьма Скрябин 24СМИ

Кузьма был экспериментатором не только в музыке, он также испытал на себе роли ведущего и продюсера первого в Украине талант-шоу "Шанс" и писателя. С годами музыка группы "Скрябин", лидером которой был Кузьма, несколько видоизменилась – от порой незамысловатых композиций они переходили к серьезным трекам с глубокими, лирическими или социальными текстами.

Кузьма Скрябин считался одним из основных лидеров мнений для украинцев. Музыкант неоднократно негативно высказывался о политиках, о ситуации в Украине. Он активно поддерживал и помогал воинам на Донбассе.

Святослав Вакарчук и Кузьма Скрябин ТСН

Кузьма Скрябин погиб 5 лет назад в автокатастрофе – 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко разбился, когда возвращался с концерта в Кривом Роге.

Святослав Вакарчук и группа "Океан Ельзи"

Значительное влияние на развитие украинского шоубиза оказал также и ныне знаменитый музыкант Святослав Вакарчук вместе со своей группой "Океан Ельзи". Начиная с лирических песен в легкой рок-обработке коллектив перешел к остро-социальным композициям. За 26 лет своего существования "Океан Ельзы" стал самым коммерчески успешным, и одним из самых узнаваемых рок-коллективов в истории независимой Украины.

Святослав Вакарчук Корреспондент

Более того, публика и критики неоднократно признавали "Океан Ельзи" лучшей рок-группой и лучшей концертной группой на постсовестком пространстве и в Восточной Европе.

За свою карьеру Вакарчук вместе с коллективом сумел покорить не только сцену в Украине, но и стал известным далеко за пределами страны. При этом музыкант никогда не был равнодушным к тому, что происходит на его родине и принимал активное участие в политической жизни Украины. В частности, был депутатом Верховной Рады 6 и 9 созывов (2007-2008 и 2019-2020 годы), руководил политической партией "Голос".

Святослав Вакарчук в молодости 24CМИ

На протяжении многих лет Вакарчук считается лидером мнений, а его высказывания часто разбирают на цитаты.

Джамала: крымчанка, дважды покорившая всю Европу

Украинская певица крымского происхождения Джамала стала первой украинкой, которая одержала победу на музыкальном конкурсе "Новая волна" (2008 год). Тогда артистка с первого выступления покорила звездных жюри необычным вокалом и уникальной манерой исполнения.

Джамала после победы на Евровидении (2016 год) ВВС

После "Новой волны" Джамала обрела популярность в Украине и за ее пределами, как поп-певица. Спустя 8 лет певица громко заявила о себе на всю Европу: она одержала блистательную победу на песенном конкурсе Евровидение в Стокгольме с песней "1944", посвященной трагедии депортации крымскотатарского народа из полуострова.

Джамала на конкурсе "Новая волна" LIVEstory

Певица придерживается активной гражданской позиции: она осуждает аннексию Крыма, агрессию России на Донбассе и поддерживала Революцию Достоинства в Украине. Также Джамала является постоянным членом жюри украинского Национального отбора на Евровидение.

Ирина Билык: первая украинская Мадонна

Ирина Билык – одна из наиболее узнаваемых поп-певиц периода независимой Украины. Ее часто называют "украинской Мадонной" из-за множества хитов из 90-х годов, имиджа, который певица часто кардинально меняла, и большого влияния на украинский шоу-бизнес.

Ирина Билык в начале карьеры Сегодня

В начале 90-х музыка Ирины Билык звучала практически на всех радиостанциях страны, а также была бесспорным лидером первого в Украине музыкального хит-парада "Территория А". Ее композиции "Одинокая", "Парами", "Човен", "Ти мій" и другие до сих пор считаются одними из популярнейших поп-хитов в Украине за последние 25 лет.

Ирина Билык LIGA.net

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