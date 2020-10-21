Победившая рак Мазур обратилась к украинкам и растрогала сеть

Звезда украинского телевидения, ведущая "1+1" Алла Мазур, которая более года вела борьбу с онкологическим заболеванием, напомнила людям о том, что рак – это "не легкая, романтическая прогулка".

Так, 55-летняя знаменитость заявила, что ей повезло, и она выявила заболевание на ранней стадии. Именно это дает ей надежду на то, что победа над раком – окончательная. Поэтому Мазур призвала женщин проходить ежегодные профилактические обследования. Об этом она написала на личной странице в Instagram, прикрепив к публикации трогательные фото.

Алла Мазур рассказала об онкологии и обратилась к украинкам Instagram Аллы Мазур

"Нет, все эти капельницы, химии и операции – вовсе не легкая прогулка. И даже далеко не напоминают мои романтические фото для интервью изданию Marie Claire. Но у нас был разговор не только о беде и боли, которые традиционно связаны в нашем сознании с онкологией. А о возможности этот сбой организма победить. А еще лучше – предупредить... Мне повезло. Я обнаружила болезнь на ранней стадии: когда еще ничего не болело. И именно это дает надежду, что победа – окончательная. Но я хочу, чтобы эта беда –обошла каждую из вас. Поэтому я подробно рассказала о том, как выявила болезнь, о симптомах. Мы также подготовили чек-лист для проверки себя. Им обязательно стоит воспользоваться", – написала телеведущая.

Ранее Алла Мазур рассказывала, как узнала о раке и с какими трудностями столкнулась на первых этапах лечения.

Алла Мазур в новом образе Instagram Аллы Мазур

Алла Мазур в новом образе Instagram Аллы Мазур

"Вы очень сильная и красивая женщина. Пусть Бог вас хранит", "Вы молодец! Счастья вам и здоровья", "Вы настоящая героиня! Будьте здоровы", "Аж слезы на глазах появились. Радуюсь за вас и желаю вечной ремиссии", "Такие правильные слова. Всегда вдохновлялась вами с экрана. А теперь, читая, убеждаюсь, что картинка таки не обманывала. Вы – волшебны", – написали люди.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Алла Мазур вызвала восторг в сети очередной историей о том, как ее поддерживали коллеги, не давая опускать руки из-за состояния здоровья.