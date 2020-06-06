Победительница "Від пацанки до панянки" после признания об ориентации рассказала об избраннике

Победительница реалити "Від пацанки до панянки" (Новый канал) Женя Мазур рассказала о том, что влюблена. Незадолго до этого девушка сделала признание о своей ориентации.

Так, по словам Мазур, сексуально ее привлекают не только парни, но и девушки. Она не назвала пол своего избранника (или избранницы), но уточнила, что этого человека ей пришлось добиваться всеми силами. Об этом изданию OBOZREVATEL рассказала пресс-служба Нового канала.

Женя Мазур Пресс-служба Нового канала

"Меня просто завалили вопросами об отношениях. Я не люблю говорить о своей личной жизни. Но решила раз и навсегда расставить все точки над "і". Да, я влюблена! Добивалась человека всеми возможными и известными мне способами", – поделилась победительница "Пацанок".

Также она рассказала, что пока построить прочные отношения у нее не получилось.

Женя Мазур Пресс-служба Нового канала

"К сожалению, у нас большая разница в возрасте. И мне дали ясно понять, что между нами ничего быть не может. Сейчас этот человек меня всячески поддерживает и мотивирует", – добавила Мазур.

До этого у Жени Мазур были были отношения с парнем-наркоманом. Закончились они трагично – тот умер от инфаркта. После кончины девушка узнала, что ее любимый был женат, и скоро должен был стать отцом.

Женя Мазур Пресс-служба Нового канала

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Женя Мазур изменилась на проекте "Від пацанки до панянки" и какой била до него.

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