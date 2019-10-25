Победительница "Україна має талант" получила премию в России

Победительница первого сезона шоу "Україна має талант" Ксения Симонова получила российскую литературную премию "Просвещение через книгу" за ее работу "Всюду Бог".

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на пресс-службу художницы. Это уже вторая по счету книга Симоновой, которая готовится к изданию в Великобритании и США.

"В своей книге "Всюду Бог" Симонова описывает интересные встречи, места и храмы, которые посетила во время гастролей по всему миру. В конце книги помещена подборка авторских рисунков. Почему она назвала свою книгу "Всюду Бог"? Автор признается, что "спастись можно везде, ведь везде – и в храме, и на улице, и в самолете, и на сцене, когда твои зрители плачут и становятся добрее, – всюду Бог", – сказано в сообщении.

Книга Симоновой "Всюду Бог" instagram/kseniya_simonova.official

Конкурс проводился по благословению патриархом РПЦ Кирилла с целью выявить программы, "соответствующие высоким нравственным идеалам духовного просвещения и патриотического воспитания".

Ксения Симонова instagram/kseniya_simonova.official

Что примечательно, Ксения Симонова – мастер песочной анимации. В 2010 году она получила звание "Заслуженный художник Автономной Республики Крым", в 2013 году – "Заслуженный деятель искусств Украины".

Ксения Симонова на America’s Got Talent Кадр из видео

Ксения Симонова с Киселевым instagram/kseniya_simonova.official

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой 2019 года она заняла третье место на американском шоу талантов America’s Got Talent ("Америка имеет талант"). Известно, что Симонова является фанаткой президента РФ Владимира Путина и топ-пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева. Более того, она поддерживает аннексию Крыма.

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