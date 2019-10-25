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25 октября • обновлено в 16:55
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Победительница "Україна має талант" получила премию в России

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Победительница первого сезона шоу "Україна має талант" Ксения Симонова получила российскую литературную премию "Просвещение через книгу" за ее работу "Всюду Бог".

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на пресс-службу художницы. Это уже вторая по счету книга Симоновой, которая готовится к изданию в Великобритании и США.

"В своей книге "Всюду Бог" Симонова описывает интересные встречи, места и храмы, которые посетила во время гастролей по всему миру. В конце книги помещена подборка авторских рисунков. Почему она назвала свою книгу "Всюду Бог"? Автор признается, что "спастись можно везде, ведь везде – и в храме, и на улице, и в самолете, и на сцене, когда твои зрители плачут и становятся добрее, – всюду Бог", – сказано в сообщении.

Книга Симоновой "Всюду Бог"

Книга Симоновой "Всюду Бог"

instagram/kseniya_simonova.official

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Конкурс проводился по благословению патриархом РПЦ Кирилла с целью выявить программы, "соответствующие высоким нравственным идеалам духовного просвещения и патриотического воспитания".

Ксения Симонова

Ксения Симонова

instagram/kseniya_simonova.official

Что примечательно, Ксения Симонова – мастер песочной анимации. В 2010 году она получила звание "Заслуженный художник Автономной Республики Крым", в 2013 году – "Заслуженный деятель искусств Украины".

Ксения Симонова на America’s Got Talent

Ксения Симонова на America’s Got Talent

Кадр из видео

Ксения Симонова с Киселевым

Ксения Симонова с Киселевым

instagram/kseniya_simonova.official

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой 2019 года она заняла третье место на американском шоу талантов America’s Got Talent ("Америка имеет талант"). Известно, что Симонова является фанаткой президента РФ Владимира Путина и топ-пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева. Более того, она поддерживает аннексию Крыма.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
"Україна має талант"
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