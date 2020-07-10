Победительница "Танців з зірками" стала жертвой насилия: мужчина спускал ее по ступенькам

Ева Романова Люди 11:15, 10.07.2020 Обновлено: 11:19, 10.07.2020

Известная украинская актриса театра и кино, которая победила в шоу "Танцы со звездами", Ксения Мишина сделала откровенное признание о домашнем насилии.

Так, звезда сериала "Крепостная" поделилась – ее избивал любимый мужчина, отец ребенка Ксении Платона. Об этом шла речь в интервью Славе Демину для YouTube-проекта "Слава+" (видео смотрите в конце новости).

"Это очень серьезная и актуальная сейчас проблема. Я вообще не понимаю, как мужчины могут себе позволять такое по отношению к женщинам. Мой бывший после расставания спустя 4 года появился, спустил меня с лестницы, непонятно за что. Я спросила только, помнит ли он как меня зовут. Я не понимала, зачем? Что это такое было?" – высказалась Мишина.

Ксения Мишина с сыном Платоном
СТБ

Также актриса указала, что ее бывший муж, который поднимал на нее руку, не общается с их совместным сыном. И пока Платон не повзрослеет – он не сможет этого сделать, так как лишен родительских прав.

"Сейчас этого человека нет в моей жизни и жизни нашего сына. Если он появится, то сможет общаться с ребенком только тогда, когда сын сможет принимать самостоятельные решения. Я лишила его родительских прав", – добавила она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Мишина станет главной героиней нового реалити "Холостячка". За сердце телезвезды будут соревноваться более двух десятков мужчин.

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