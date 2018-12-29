Победительница ''Танців з зірками'' похвасталась шикарным отдыхом: сколько это стоит

Победительница "Танці з зірками" Илона Гвоздева отправилась на Мальдивы. Снимки из отпуска она опубликовала на своей странице в Instagram.

OBOZREVATEL выяснил, сколько может стоить отдых на таком роскошном курорте.

Так, судя по геолокации, Илона находится в городе Мале — это столица Мальдив. Согласно ценам, указанным на сайте бронирования билетов на самолет Аviasales — перелет танцовщице в две стороны мог обойтись приблизительно в 36 тысяч гривен.

Фото: ilonagvozdeva

Илона Гвоздева Фото: ilonagvozdeva

Илона Гвоздева Фото: ilonagvozdeva

Также Илона указала, что отдыхает в роскошном курортном отеле Huvafen Fushi. На сайте бронирования отелей Booking указано, что если бронировать номер на 5 дней, то сумма для двух отдыхающих будет составлять 313 тысяч гривен. При этом завтрак и ужин включен в эту стоимость. Но, за другие развлечения придется доплачивать.

Илона Гвоздева Фото: ilonagvozdeva

Илона Гвоздева Фото: ilonagvozdeva

Илона Гвоздева Фото: ilonagvozdeva

Отметим, что Гвоздева отправилась в отпуск в один из лучших отелей в городе Мале. Он находиться в 30 минутах езды на скоростном катере от международного аэропорта имени Ибрагима Насира.

Илона Гвоздева Фото: ilonagvozdeva

Илона Гвоздева Фото: ilonagvozdeva

Отель Huvafen Fushi Фото: ilonagvozdeva

Как сообщал OBOZREVATEL, победительница "Танці з зірками" Илона Гвоздева показала роскошный подарок от мужа в честь триумфа на проекте. Супруг презентовал ей белое авто, перевязанное праздничным бантом.