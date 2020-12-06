Победительница "Танців з зірками" переболела коронавирусом и рассказала о симптомах

Украинская певица и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос переболела коронавирусом.

Как рассказывала звезда в интервью для insider.ua, она перенесла COVID-19 в легкой форме. Также артистка призналась, что в течение месяца она не чувствовала запахов. Кроме того, Димопулос рассказала, что ей помогло быстро побороть коронавирус.

"Медитации очень помогают расслабиться и ощутить гармонию, для меня это жизненно важный ритуал. И, конечно, меня спасали витаминные капельницы, которые я делаю регулярно и уже года четыре точно ничем не болею. Даже COVID-19 я перенесла, всего лишь потеряв обоняние на месяц – это был единственный симптом", – призналась певица.

Санта Димопулос. Instagram Санты Димопулос

Стоит отметить, что Димопулос не сказала, когда именно она заболела на COVID-19.

К слову, во время всего шоу "Танці з зірками" из участников переболели коронавирусом такие знаменитости: Алена Шоптенко и Олег Винник, экс-участник группы "Время и стекло" Позитив, ведущая Ольга Фреймут, актриса Даша Петрожицкая.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что не так давно заболела на коронавирус танцовщица и победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева. Звезда также дала советы по лечению.