Победительница "Танці з зірками" сделала заявление о романе с разведенным Остапчуком

Украинская актриса и победительница шоу "Танці з зірками" Ксения Мишина впервые прокомментировала слухи о своем романе с телеведущим Владимиром Остапчуком.

В комментарии "Караван историй" Мишина рассказала, есть ли у нее отношения с украинским шоуменом, который недавно объявил о разводе с женой Еленой.

Ксения Мишина прокомментировала роман с Владимиром Остапчуков Инстаграм

Так, недавно в СМИ появилась информация о том, что Ксения и Владимир вместе отдыхали в Вене, где их подловили во время поцелуев и объятий. Якобы именно роман с Мишиной и стал причиной развода Остапчука.

Владимир Остапчук с женой Еленой и детьми Инстаграм

Владимир Остапчук с женой Еленой и дочкой Инстаграм

Однако, по словам актрисы, у нее нет никаких отношений с телеведущим.

"Полнейшая лже-информация, непонятно для чего придуманная. Все это время я нахожусь в Украине и работаю над своими проектами. Никаких связей и общения между мной и Владимиром Остапчуком нет", – заявила Мишина.

Ксения Мишина Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL опубликовал самые горячие фото украинской актрисы Ксении Мишиной.

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