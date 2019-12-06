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6 декабря • обновлено в 15:22
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Победительница "Танці з зірками" сделала заявление о романе с разведенным Остапчуком

1.9т
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Украинская актриса и победительница шоу "Танці з зірками" Ксения Мишина впервые прокомментировала слухи о своем романе с телеведущим Владимиром Остапчуком.

В комментарии "Караван историй" Мишина рассказала, есть ли у нее отношения с украинским шоуменом, который недавно объявил о разводе с женой Еленой.

Ксения Мишина прокомментировала роман с Владимиром Остапчуков

Ксения Мишина прокомментировала роман с Владимиром Остапчуков

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Победительница "Танців з зірками" Ксения Мишина: кто она и как боролась в шоу

Так, недавно в СМИ появилась информация о том, что Ксения и Владимир вместе отдыхали в Вене, где их подловили во время поцелуев и объятий. Якобы именно роман с Мишиной и стал причиной развода Остапчука.

Владимир Остапчук с женой Еленой и детьми

Владимир Остапчук с женой Еленой и детьми

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Владимир Остапчук с женой Еленой и дочкой

Владимир Остапчук с женой Еленой и дочкой

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Однако, по словам актрисы, у нее нет никаких отношений с телеведущим.

"Полнейшая лже-информация, непонятно для чего придуманная. Все это время я нахожусь в Украине и работаю над своими проектами. Никаких связей и общения между мной и Владимиром Остапчуком нет", заявила Мишина.

Ксения Мишина

Ксения Мишина

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL опубликовал самые горячие фото украинской актрисы Ксении Мишиной.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персоны
Ксения Мишина Владимир Остапчук
Место
Украина
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
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