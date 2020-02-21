Украинская актриса и победительница шоу "Танці з зірками" Ксения Мишина поразила признанием о том, что в ее жизни было физическое насилие.

Так, об этом она рассказала в интервью сайту СТБ. Знаменитость добавила, что это один из примеров того, что бы она не смогла простить мужчине. А также навела еще несколько пунктов.

Ксения Мишина Фото: instagram/misha.k.ua

"Я бы не смогла простить вранье. Если ты долго живешь с мужчиной, если у вас сильная физическая и душевная связь – чувствуется каждый момент. Женская интуиция очень тонкая. Также физическое насилие – в моей жизни было, и я этого никогда не приму", – отметила Мишина.

Ксения Мишина Фото: IVORY films

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина прокомментировала слухи о своем романе с телеведущим Владимиром Остапчуком.

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