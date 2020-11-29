Победительница "Танцев со звездами" заболела на COVID-19 и дала советы по лечению

Украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева заболела коронавирусом.

О том, что она заразилась на COVID-19 хореограф сама сообщила на странице в Instagram. В публикации звезда сообщила, как протекает у нее болезнь.

"Жаль, что сегодня не смогу попасть на финал "Танці з зірками". Мое воскресное утро началось с положительного результата на COVID. Как говориться все там будем. Вся семья в сборе, все на изоляции. Дети пока, слава Богу, без симптомов, а вот мы с мужем хандрим", – написала в фотоблоге танцовщица.

Илона Гвоздева заболела на коронавирус. Instagram Илоны Гвоздевой

Кроме того, Гвоздева сообщила, какие у нее были симптомы, перед тем, как она сдала ПЦР-тест.

"Все началось с обычного ощущения простуды: слабость, першение в горле, заложенность носа. После: сильная головная боль, словно мигрень, головокружение, боль в суставах и старые травмы начали ныть, боль в глазах, температура вторые сутки скачет от 36,6-38,6", – рассказала хореограф.

Также танцовщица рассказала, как проходит ее лечение от COVID-19.

"Обильное питье любой жидкости 5-6 литров в день, проветривание комнаты, увлажнение воздуха, витамин Д3, Цинк, витамин С, сатурация, прогулки на улице и примерно 10 тысяч шагов, позитивный настрой", – поделилась с поклонниками звезда.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, жена украинского писателя умерла от коронавируса.