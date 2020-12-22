Победительница 'Супер Топ-модель по-украински' призналась, на что потратит выигранные 300 тысяч гривен

Победительница популярного реалити "Супер Топ-модель по-украински" (Новый канал) Татьяна Брык рассказала, что планирует потратить выигранные 300 тысяч гривен на покупку квартиры.

По ее словам, все заработанные деньги она давно откладывает, так как хочет накопить на собственное жилье. Об этом Брык рассказала в интервью Новому каналу.

Девушка отметила, что сразу после окончания съемок шоу она начала очень много работать.

Также модель рассказала, что на 2021 год она имеет огромные планы по поводу проектов, связанных с борьбой с гендерным и домашним насилием.

Напомним, Татьяна Брык с четырех лет занимается танцами, обожает сцену и любит быть в центре внимания. Имеет опыт работы моделью в Малайзии: снималась для нескольких журналов.

Также девушка сотрудничала с Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, L’officiel, Voge, Pepe Jeans.

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