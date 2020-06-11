Победительница шоу "Холостяк" Ульянова полностью обнажилась на фото

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова восхитила сеть снимком, на котором позировала полностью обнаженной.

В кадре девушка частично прикрыла голое тело бежевым пальто. Пикантное фото 23-летняя Даша опубликовала на личной странице в Instagram.

Также звезда "Холостяка" рассказала своим подписчикам о своем участии в проекте. Она отметила, что воспоминания о телепроекте иногда вызывают у нее грусть и злость.

Даша Ульянова и Макс Михайлюк Сегодня

"Пересматривая выпуски шоу "Холостяк" у меня были абсолютно разные эмоции: иногда хорошие, моменты ностальгии, радости, взгляд на себя и все происходящее со стороны, а иногда – накрывали грусть, тоска и даже злость. Когда девочки уходили на свидания, ты понимаешь, что там может быть всякое, но хотя бы не видишь и не проживаешь эти моменты. Потом многое переворачивается, маски снимаются и ты четко понимаешь, кто есть кто. Зрелище не для слабонервных", – указала девушка.

Instagram Даши Ульяновой

Также она добавила, что не жалеет о том, что приняла участие в "Холостяке". По мнению Ульяновой, она прошла этот путь достойно и честно.

⠀

"Вне зависимости от обстоятельств, я была такой, какая есть, поддавалась той сказочной романтике и страсти, которые на тот момент были между нами с Максом, проживала нашу с ним историю", – добавила она.

Instagram Даши Ульяновой

Поклонники в сети поддержали Дашу и отметили, что девушка прекрасно выглядит на фото. Также некоторые из них подчеркнули, что Ульянова стала для них мотивацией.

Читайте на OBOZREVATEL о том, как изменилась внешность девушки после участия в проекте "Холостяк-10".

Также ранее OBOZREVATEL публиковал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.