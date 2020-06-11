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11 июня • обновлено в 13:26
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Победительница шоу "Холостяк" Ульянова полностью обнажилась на фото

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Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова восхитила сеть снимком, на котором позировала полностью обнаженной.

В кадре девушка частично прикрыла голое тело бежевым пальто. Пикантное фото 23-летняя Даша опубликовала на личной странице в Instagram.

Также звезда "Холостяка" рассказала своим подписчикам о своем участии в проекте. Она отметила, что воспоминания о телепроекте иногда вызывают у нее грусть и злость.

Даша Ульянова и Макс Михайлюк

Даша Ульянова и Макс Михайлюк

Сегодня

"Пересматривая выпуски шоу "Холостяк" у меня были абсолютно разные эмоции: иногда хорошие, моменты ностальгии, радости, взгляд на себя и все происходящее со стороны, а иногда – накрывали грусть, тоска и даже злость. Когда девочки уходили на свидания, ты понимаешь, что там может быть всякое, но хотя бы не видишь и не проживаешь эти моменты. Потом многое переворачивается, маски снимаются и ты четко понимаешь, кто есть кто. Зрелище не для слабонервных", – указала девушка.

Победительница шоу "Холостяк" полностью обнажилась на фото

Instagram Даши Ульяновой

Также она добавила, что не жалеет о том, что приняла участие в "Холостяке". По мнению Ульяновой, она прошла этот путь достойно и честно.

"Вне зависимости от обстоятельств, я была такой, какая есть, поддавалась той сказочной романтике и страсти, которые на тот момент были между нами с Максом, проживала нашу с ним историю", – добавила она.

Победительница шоу "Холостяк" полностью обнажилась на фото

Instagram Даши Ульяновой

Поклонники в сети поддержали Дашу и отметили, что девушка прекрасно выглядит на фото. Также некоторые из них подчеркнули, что Ульянова стала для них мотивацией.

Победительница шоу "Холостяк" полностью обнажилась на фото

Победительница шоу "Холостяк" полностью обнажилась на фото

Победительница шоу "Холостяк" полностью обнажилась на фото

Победительница шоу "Холостяк" полностью обнажилась на фото

Читайте на OBOZREVATEL о том, как изменилась внешность девушки после участия в проекте "Холостяк-10".

Также ранее OBOZREVATEL публиковал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.

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Автор
Ева Романова
Место
Украина
Теги
телеканал СТБ шоу Холостяк-10
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