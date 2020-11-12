Победительница шоу "Холостяк-10" заболела коронавирусом и назвала симптомы

Победительница 10-го сезона романтического реалити "Холостяк" Даша Ульянова заболела коронавирусом и рассказала о симптомах.

Так, девушка почувствовала себя не хорошо и сдала экспресс-тест на COVID-19, который показал положительный результат. Об этом Ульянова сообщила на своей странице в Instagram.

"Все началось два дня назад. Я почувствовала нереальную слабость, боль в горле, поднялась температура и все тело, как будто ломало. Я понадеялась, конечно, что это ангина или обычный грипп, но все же вызвала врача, который сделал тест", – рассказала Даша.

Даша Ульянова заболела коронавирусом Instagram Ульяновой

Также звезда потеряла обоняние. По ее словам, она совсем не чувствует запахи и вкусы.

"Такого прежде со мной никогда не было. Сомнений уже не оставалось. Ну а следом пришел положительный тест. Дорогие, берегите себя и своих близких. Здоровье – самое важное", – добавила победительница шоу "Холостяк-10".

Как сообщал OBOZREVATEL, победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поделилась своими переживаниями по поводу интимной связи главного героя шоу Макса Михайлюка с другой участницей.