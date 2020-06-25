Победительница "Холостяка" показала соблазнительные формы в бикини. Фото

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поделилась с поклонниками пикантным фото в бикини.

Соответствующий снимок девушка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала лежа на берегу моря, продемонстрировав соблазнительные формы.

"В состоянии полного релакса и беззаботности. Для меня есть три места полного умиротворения: дом моей семьи, берег моря и объятия родного человека", – написала Ульянова.

Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова (Instagram-аккаунт Даши Ульяновой)

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото Даши. Они засыпали ее комплиментами: "Наша красотка", "Грациозная", "Очень сексуальное тело".

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.