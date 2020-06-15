Победительница девятого сезона проекта "Холостяк" Даша Квиткова, которая недавно вышла замуж за главного героя реалити Никиту Добрынина, похвасталась пикантным фото.

Так, девушка позировала в прозрачном белье, демонстрируя подтянутое тело. Снимок опубликован на ее Instagram-странице.

В кадре Квиткова изображена вместе со своей кошкой, которой она прикрыла зону декольте.

Победительница "Холостяка" показала обнаженное тело в прозрачном белье

"Почему никто не предупреждал, что дети так быстро растут? Я не успеваю за этим пушистым", – забавно подписала снимок "холостячка".

Поклонники телезвезды пришли в восторг от милого снимка девушки. Героям фото написали много комплиментов. Некоторые фолловеры также поинтересовались у Дарьи, планируют ли они с Никитой в скором времени завести ребенка.

На этот вопрос Даша Квиткова ответила: "конечно, планируем".

Как сообщал OBOZREVATEL, герой шоу "Холостяк-9" рассказал подробности свадьбы со своей избранницей Дашей Квитковой.