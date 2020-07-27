Победительница "Холостяка" показала, как выглядела до увеличения губ. Фото

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова показала, как выглядела до увеличения губ.

Так, девушка опубликовала несколько архивных детских фото на личной странице в Instagram. Под публикацией она призналась, что долгое время комплексовала из-за своей внешности.

"Меняемся мы – меняется мир вокруг нас! Дома нашла эти милые фотографии с детства. Но это сейчас они мне кажутся милыми. А раньше были комплексы, неуверенность, ведь определенные детские переживания влияют на нас сегодняшних. Я считаю, что очень здорово, когда с годами мы начинаем бороться с тем, что нам в себе не нравится, менять свой кругозор, внутренний мир и даже внешний, если от этого зависит наше душевное благополучие. Будьте такими, как вам нравится, не кому-то, а именно вам! Сегодня я Даша, мне 24, с теми же доверчивыми детскими глазами, но уже с совсем другими мыслями. Сегодня я почти научилась любить себя и говорю: "Прощайте комплексы и обиды", – написала Ульянова.

Победительница "Холостяка" показала, как выглядела до увеличения губ (Instagram Даши Ульяновой)

Победительница "Холостяка" показала, как выглядела до увеличения губ (Instagram Даши Ульяновой)

Победительница "Холостяка" показала, как выглядела до увеличения губ (Instagram Даши Ульяновой)

В комментариях к публикации поклонники Даши признались, что с натуральными губами ей намного лучше.

"С естественными губами было лучше", "Какая красивая в детстве без этих губ", "Милые фото. Даша не накачивай губки, тебе твои гораздо больше подходят, чем искусственные", "Даша, вам без этих ужасных губ намного лучше! Не уродуйте себя", "Как будто другой человек", – написали люди.

Так Даша Ульянова выглядит сейчас:

Instagram Даши Ульяновой

Instagram Даши Ульяновой

Instagram Даши Ульяновой

Instagram Даши Ульяновой

Instagram Даши Ульяновой

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.