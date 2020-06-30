Победительница реалити-шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.

Соответствующий снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в кожаной куртке, которую она надела на голое тело и в трусиках. Свой образ Ульянова дополнила ботфортами.

Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова (Instagram-аккаунт Даши Ульяновой)

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото Даши и засыпали ее комплиментами.

Победительница "Холостяка" показала голую грудь на камеру. Фото

Победительница "Холостяка" показала голую грудь на камеру. Фото

Победительница "Холостяка" показала голую грудь на камеру. Фото

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.