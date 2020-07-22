Победительница "Холостяка" показала фото в свадебном платье

Ольга Веркалец Люди 17:05, 22.07.2020

Победительница 10-го сезона проекта "Холостяк" Даша Ульянова поделилась с поклонниками снимками в свадебных платьях.

Соответствующие фото гимнастка опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка рассказала, что посетила свадебный салон в Киеве и примеряла разные наряды (снимки смотрите ниже).

Даша Ульянова примерила свадебное платье
Instagram @dasha_ulyanovaa

"Я набралась смелости и решила примерить свадебные образы в салоне. Знаете, я не из тех девочек, которые с самого детства мечтали выйти замуж. У меня как-то все проще с этим было, и пир на весь мир никогда не был в приоритете. Но! Стоит хоть раз повестись на эту авантюру и примерить то самое свадебное, как все – ты такая вся девочка-девочка и не можешь оторваться от зеркала и всей этой красоты", – призналась Ульянова.

Сначала гимнастка выбрала пышное свадебное платье с кружевным верхом и обнаженными плечами. Также победительница "Холостяка" примерила платье из легкой ткани в горошек и фасона "рыбка".

Даша Ульянова примерила свадебное платье
Instagram @dasha_ulyanovaa
Даша Ульянова примерила свадебное платье
Instagram @dasha_ulyanovaa

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Ульянова рассказала, что завела новые отношения после расставания с Максом Михайлюком.

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