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12 июня • обновлено в 20:48
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Победительница "Холостяка" Даша Ульянова рассказала о реакции отца на измену Михайлюка

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Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова рассказала, как ее папа отреагировал на то, что у главного героя Максима Михайлюка был интим с другой участницей проекта.

Так, по словам девушки, он пожалел, что пустил звездного пилота на порог своего дома. Об этом Ульянова сообщила в одном из недавних постов на личной странице в Instagram, отвечая на вопрос подписчицы.

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова

Instagram Даши Ульяновой

"У меня только один вопрос: как отреагировал отец? Он так принял его гостеприимно, столько общего, а тут бац – и такое", – написала одна из поклонниц. На что Ульянова заявила: "Отец сказал, что жалеет о том, что пустил его на порог".

Даша Ульянова рассказала о реакции отца на измену Макса

Даша Ульянова рассказала о реакции отца на измену Макса

stb.ua

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова рассказала о реакции отца на измену Михайлюка

Напомним, что Макс Михайлюк и Даша Ульянова не смогли построить отношения вне проекта. Как выяснилось, главный герой имел интимную близость с другой участницей шоу. Победительница реалити расценила поступок пилота как измену и не захотела продолжать с ним отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительница "Холостяка" Даша Ульянова призналась, что гордится эпизодом со знакомством главного героя Макса Михайлюка с ее родителями. Ведь они, как отметила Даша, для нее "пример искренней любви, уважения друг к другу и поддержки".

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
Теги
Холостяк-10 шоу-бизнес шоу
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