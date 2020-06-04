Победительница "Холостяка" Даша Ульянова подогрела слухи об отношениях с Максом Михайлюком: в чем дело

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова показала новые снимки, которые озадачили ее поклонников. Так, на фото на ее безымянном пальце красовалось кольцо.

Снимок Ульянова разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Что за кольцо на пальце?", "Кольцо на пальце. Значит, все еще может будете вместе", "Вы с кольцом? Статус "холостячка" не активен?", "Даша помирись с Максом, прости ему и переступи через ту предательницу", "А колечко просто так не носят такое", - комментируют фото в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания романтического реалити "Холостяк-10" выяснилось, что главный герой Макс Михайлюк занялся сексом с одной из участниц на проекте, и рассказал об этом своей возлюбленной Даше Ульяновой.

Позже была обнародована скандальная переписка участниц, которая подтверждала этот факт.

Ранее OBOZREVATEL также публиковал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!