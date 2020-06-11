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11 июня • обновлено в 18:55
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Победительница "Холостяка" Даша Ульянова поделилась самым любимым моментом на шоу

1.7т
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Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поделилась своим самым любимым моментом на шоу.

Так, на личной странице в Instagram, девушка призналась, что гордится эпизодом со знакомством главного героя Макса Михайлюка с ее родителя. Ведь они, как отметила Даша, для нее "пример искренней любви, уважения друг к другу и поддержки".

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова

Instagram Даши Ульяновой

"Был момент на шоу Холостяк, когда я чувствовала особую гордость. Это знакомство Макса с моими родителями. Они для меня пример чистой и искренней любви, уважения друг к другу, поддержки, заботы, правильных, честных принципов и благих намерений... И пусть мое детство было не самым семейным, но все равно я им очень благодарна за жизнь, за воспитание, за ценности, за пример отношений, которые так хочу видеть в своей будущей семье", – написала Ульянова.

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова

Instagram Даши Ульяновой

Отметим, что признание девушки растрогало поклонников: "Даша, до слез. Будь счастлива", "Огромная благодарность твоим родителям за то, что они воспитали тебя таким прекрасным человеком", "Золотые слова", "У тебя очень хорошие родители".

"Чувствовала особую гордость": победительница "Холостяка" поделилась самым любимым моментом на шоу
"Чувствовала особую гордость": победительница "Холостяка" поделилась самым любимым моментом на шоу
"Чувствовала особую гордость": победительница "Холостяка" поделилась самым любимым моментом на шоу
"Чувствовала особую гордость": победительница "Холостяка" поделилась самым любимым моментом на шоу

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
Теги
Холостяк-10 шоу-бизнес шоу
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