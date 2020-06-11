"Чувствовала особую гордость": победительница "Холостяка" поделилась самым любимым моментом на шоу

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поделилась своим самым любимым моментом на шоу.

Так, на личной странице в Instagram, девушка призналась, что гордится эпизодом со знакомством главного героя Макса Михайлюка с ее родителя. Ведь они, как отметила Даша, для нее "пример искренней любви, уважения друг к другу и поддержки".

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова Instagram Даши Ульяновой

"Был момент на шоу Холостяк, когда я чувствовала особую гордость. Это знакомство Макса с моими родителями. Они для меня пример чистой и искренней любви, уважения друг к другу, поддержки, заботы, правильных, честных принципов и благих намерений... И пусть мое детство было не самым семейным, но все равно я им очень благодарна за жизнь, за воспитание, за ценности, за пример отношений, которые так хочу видеть в своей будущей семье", – написала Ульянова.

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова Instagram Даши Ульяновой

Отметим, что признание девушки растрогало поклонников: "Даша, до слез. Будь счастлива", "Огромная благодарность твоим родителям за то, что они воспитали тебя таким прекрасным человеком", "Золотые слова", "У тебя очень хорошие родители".

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.

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