Победительница "Холостяка" оскандалилась заявлением о коронавирусе: фанаты в ярости

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" и популярная блогерша Александра Шульгина выбесила сеть заявлением о том, что коронавирус не страшнее чем грипп, а люди, на самом деле, умирают от других болезней. Кроме того, она добавила, что среди 250 тысяч ее подписчиков нет заболевших.

Фолловеры девушки негативно отнеслись к ее словам и начали массово отписываться. Посты о коронавирусе Шульгина разместила на своих страницах в социальных сетях Facebook и Instagram.

"Я не верю в пандемию. И считаю, что нас обалденно разыграли! Да, вирус, который поражает легкие - существует. Он похож на грипп и не так страшен, как его преподносят. Также он цепляется к тем, кто изначально болен или имеет слабый иммунитет. Их и убивает. Но если б и не COVID-19, этот человек умер бы. Я не верю цифрам, которые показывают по ТВ. Я вообще не верю новостям и у меня есть доказательства", - написала Шульгина.

В качестве "доказательств" девушка привела несколько аргументов.

"Из моих 250 тысяч людей - нет заболевших. Ни в Америке, ни в Китае, ни даже в Италии нет такого количества больных, как нам преподносят! Я лично ездила по клиникам, мои друзья по Ломбардии, я смотрела видео #showyourhospital. И? Удивитесь вы! Больницы пустые. Но кому-то выгодно поддерживать "шоу эпидемии", - заявила блогерша.

Кроме того, она добавила, что людей "посадили на поводок и надели намордник".

"Жаль тех, кого посадили принудительно на поводок и надели намордники. В Америке у нас есть выбор. И мой выбор - жить. Поэтому мы сели в машину и поехали в путешествие по Флориде. И знаете, что? Оказывается отели в 2-х часах езды от Майами открыты, как и бассейны и пляжи... Хотя мы также "красная зона", - резюмировала звезда "Холостяка".

В комментариях девушку раскритиковали и начали приводить реальные факты о коронавирусе, но переубедить ее не удалось.

"Есть заболевшие среди знакомых. А может статистика такая, потому что люди на карантине? Не думали? Отели открыты, ну окей, безумные люди хотят заработать, все как обычно, а другие бездумные люди будут за это платить. И еще, задумайтесь о всемирной экономике, я думаю - это не выгодно ни одной стране на планете", - написала одна из подписчиц Шульгиной.

На блогершу аргументы девушки не произвели впечатления.

"Выгодно людям показать, что они пешки и перевести всех в виртуальный мир. Деньги, паспорта, учебу. Просто посмотрите, что будет дальше", - ответила она.

Другие пользователи в Instagram также попытались привести аргументы, но и они были проигнорированы.

"А вы пробовали смотреть профили врачей в том же Нью-Йорке, которые рассказывают о ситуации. Когда они всей больницей чуть ли не празднуют каждый случай, когда человеку становится легче и его снимают с аппарата ИВЛ! Тоже все неправда?", - спросили у Шульгиной.

В ответ, девушка посоветовала подписчице посмотреть на больницы для онкобольных, отметив, что там тоже много пациентов, но их не показывают по ТВ.

Большинство фолловеров Шульгиной раскритиковали ее, а многие даже заявили, что таким образом девушка решила поднять себе рейтинг и отписались от нее.

"У Ломбардии за год не умирало столько людей, сколько за пару дней пандемии. Весь мир признал это пандемией, но наши люди - самые мудрые. Или вы таким образом поднимаете себе рейтинг?"

"Печально, что человек с такой аудиторией, но без медицинского образования позволяет себе так высказываться. А я каждый день снимки из реанимации описываю. Но вы бессмертные, гуляйте, карантин для слабаков!. Аппаратов ИВЛ "хватит на всех".

"Вы такая умная, в путешествие уехали, а мы такие дома сидим, дураки да? Я выбираю - жить, и по этому сижу дома! У вас большая аудитория, нужно думать прежде что-то писать и говорить. Сейчас соберутся другие умники и поедут в путешествие, как блогер".

На своей странице в Facebook победительница "Холостяка" также высказала свое мнение и начала терять аудиторию. Кроме того, девушку высмеяли за абсурдное заявление, что "среди ее 250 тысяч подписчиков нет заболевших".

"А сколько из этих 250 тысяч протестировались?", "Интересно, как она их всех опросила", "Нет никакого коронавируса. Все 250 тысяч опросила лично. У всех лично взяла мазок из носа. Нас всех обманывают. Инфа соточка", "Какую глупость вы написали на немалую аудиторию абсолютно не разбираясь в теме", "Хорошо, что в силу притяжения веришь", "Отписываюсь! Думала повезло красивой девочке еще и с мозгами родиться. А нет, все в норме. Без мозгов", "Феерический случай", - комментируют в Facebook.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский актер Марк Блум умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

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