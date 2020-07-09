Победительница "Холостяк 10" закрутила роман со старшим на 20 лет мужчиной

Победительница романтического реалити "Холостяк 10" на канале СТБ 23-летняя Даша Ульянова рассказала, что завела новые отношения после расставания с героем проекта Максом Михайлюком.

Девушка призналась, что в настоящее время у нее роман с мужчиной, который старше ее на 20 лет. Об этом шла речь в интервью Ульяновой ведущей Анне Олицкой на YouTube (видео смотрите в конце страницы).

"После проекта от мужчин внимания было намного больше. Бывшие звонили, конечно же, это все мы проходили. Появились еще и новые кавалеры. Цветочки были, был же роман, он и сейчас даже есть, с новым мужчиной. Мы познакомились в компании, как-то у нас все завязалось", – призналась Ульянова.

Inpstagram Даши Ульяновой

По словам Даши, новый мужчина на 20 лет старше нее: кавалеру гимнастки 43 года. Он в разводе, а насчет детей Даша сомневается. Отношения длятся месяц.

"Вроде нет детей. Мне кайфово в этом чувстве. Я хотела хорошего отношения к себе – я его получаю", – указала она.

Ульянова призналась, ее возлюбленному нравится осознавать, что он встречается с победительницей телешоу. Даша также отметила, что мужчина довольно обеспечен, однако она не пытается использовать его в корыстных целях, но он по собственной инициативе купил ей сумку элитного бренда Balenciaga.

Inpstagram Даши Ульяновой

"Я им не кручу. Если мне что-то нужно, я говорю: "Мне нужно вот это", – сказала Даша.

Также Даша Ульянова подытожила, что не ощущает разницы в возрасте со своим мужчиной и готова к созданию семьи с ним.

"Я не чувствую разницы никакой. Я ему всегда говорю: "Я так кайфую с тобой, потому что я не чувствую ни какую-то там ментальную разницу, финансовую, возрастную". Мы на равных. Ржем постоянно, путь к моему сердцу лежит через шуточки", – отметила Даша.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.