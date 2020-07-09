Победительница романтического реалити "Холостяк 10" на канале СТБ, 23-летняя Даша Ульянова рассказала, что завела новые отношения после расставания с героем проекта Максом Михайлюком.

Девушка призналась, что в настоящее время у нее роман с мужчиной, который старше ее на 20 лет. Об этом шла речь в интервью Ульяновой ведущей Анне Олицкой на YouTube (видео смотрите в конце страницы).

"После проекта от мужчин внимания было намного больше. Бывшие звонили, конечно же, это все мы проходили. Появились еще и новые кавалеры. Цветочки были, был же роман, он и сейчас даже есть, с новым мужчиной. Мы познакомились в компании, как-то у нас все завязалось", – призналась Ульянова.

Победительница "Холостяк 10" закрутила роман со старшим на 20 лет мужчиной Inpstagram Даши Ульяновой

По словам Даши, новый мужчина на 20 лет старше нее: кавалеру гимнастки 43 года. Он в разводе, а насчет детей Даша сомневается. Отношения длятся месяц.

"Вроде нет детей. Мне кайфово в этом чувстве. Я хотела хорошего отношения к себе – я его получаю", – указала она.

Ульянова призналась, ее возлюбленному нравится осознавать, что он встречается с победительницей телешоу. Даша также отметила, что мужчина – довольно обеспеченный, однако она не пытается использовать его в корыстных целях, но он по собственной инициативе купил ей сумку элитного бренда Balenciaga.

Победительница "Холостяк 10" закрутила роман со старшим на 20 лет мужчиной Inpstagram Даши Ульяновой

"Я им не кручу. Если мне что-то нужно, я говорю: "Мне там нужно вот это", – сказала Даша.

Также Даша Ульянова подытожила, что не ощущает разницы в возрасте со своим мужчиной и готова к созданию семьи с ним.

"Я не чувствую разницы никакой. Я ему всегда говорю: "Я так кайфую с тобой, потому что я не чувствую ни какую-то там ментальную разницу, финансовую, возрастную". Мы на равных. Ржем постоянно, путь к моему сердцу лежит через шуточки", – отметила Даша.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.