Победительница "Холостяк-10" сексуально оголила грудь на камеру

Победительница "Холостяк-10" Даша Ульянова порадовала поклонников соблазнительным кадром, на котором засветила обнаженную грудь.

Соответствующий снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaa

Так, на фото Даша сфотографирована в полный рост в черных трусах и водолазке, которую подняла вверх и показала пышную грудь.

Пикантная фотография вызвала бурные обсуждения в комментариях и даже споры среди поклонников победительницы шоу. Одни пользователи пришли в восторг от шикарных форм девушки.

Другие же, наоборот, раскритиковали Ульянову из-за слишком откровенного кадра. Более того, некоторые поинтересовались, не против ли Макс Михайлюк подобных фото.

Ранее OBOZREVATEL публиковала самые откровенны фото Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.