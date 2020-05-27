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27 мая • обновлено в 15:19
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Победительница "Холостяк-10" сексуально оголила грудь на камеру

1.8т
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Победительница "Холостяк-10" Даша Ульянова порадовала поклонников соблазнительным кадром, на котором засветила обнаженную грудь.

Соответствующий снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Даша Ульянова

Даша Ульянова

Instagram @dasha_ulyanovaa

Так, на фото Даша сфотографирована в полный рост в черных трусах и водолазке, которую подняла вверх и показала пышную грудь.

Пикантная фотография вызвала бурные обсуждения в комментариях и даже споры среди поклонников победительницы шоу. Одни пользователи пришли в восторг от шикарных форм девушки.

Победительница "Холостяк-10" сексуально оголила грудь на камеру
Победительница "Холостяк-10" сексуально оголила грудь на камеру
Победительница "Холостяк-10" сексуально оголила грудь на камеру
Победительница "Холостяк-10" сексуально оголила грудь на камеру

Другие же, наоборот, раскритиковали Ульянову из-за слишком откровенного кадра. Более того, некоторые поинтересовались, не против ли Макс Михайлюк подобных фото.

Победительница "Холостяк-10" сексуально оголила грудь на камеру
Победительница "Холостяк-10" сексуально оголила грудь на камеру
Победительница "Холостяк-10" сексуально оголила грудь на камеру
Победительница "Холостяк-10" сексуально оголила грудь на камеру
Победительница "Холостяк-10" сексуально оголила грудь на камеру
Победительница "Холостяк-10" сексуально оголила грудь на камеру
Победительница "Холостяк-10" сексуально оголила грудь на камеру

Ранее OBOZREVATEL публиковала самые откровенны фото Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
Тег
Холостяк-10
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