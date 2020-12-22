Победитель шоу "Холостячка" – в ответ на критику: стерли палец, писав истеричные речи

Победитель реалити "Холостячка" Александр Эллерт в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе главной героини, актрисы Ксении Мишиной в финале шоу.

Так, на личной странице в Instagram комик написал, что, по его мнению, в Украине огромное количество людей "стерло фаланги большого пальца, писав истеричные речи". Эллерт отметил, что зрителям нужно быть немножечко добрее, чтобы вокруг них не образовывалось "облако злости".

"После финала "Холостячки" в Украине остались без фаланги большого пальца огромное количество людей... стерли, писав истеричные речи... Мне кажется, что когда человек злится, вокруг него образовывается некое облако злости. Поэтому обращаюсь к мамочкам, которые пишут из декрета: аккуратней, пожалуйста. Это облако может вдохнуть ваш ребенок, а второго Гитлера мы не переживем", – заявил он.

Ксения Мишина и Александр Эллерт СТБ

Мужчина также отметил, что те, кто еще желает высказаться, могут сделать это в комментариях под сообщением.

"Да начнется бой добра и рвоты", – подытожил он.⠀

Александр Эллерт

Ранее "Холостячка" Ксения Мишина, которая сделала в финале реалити-шоу свой выбор в пользу 34-летнего Александра Эллерта, ответила хейтерам своего избранника. Она заявила, что ей было больно читать большое количество оскорбительных сообщений в свой адрес из-за финала шоу.

Победитель реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт также резко высказался после финала проекта в сторону хейтеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Эллерт, который стал избранником "Холостячки" Ксении Мишиной, впервые после финала прокомментировал победу. Он признался, что после того, как выключились все камеры, они с главной героиней хотели как можно быстрее "убежать от всех вместе".