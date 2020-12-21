Победитель "Холостячки" о финале шоу: нам хотелось сбежать вместе

Юля Ухина
Юля Ухина
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Победитель 'Холостячки' высказался о финале шоу

Украинский комик Александр Эллерт, который стал избранником "Холостячки" Ксении Мишиной, впервые после финала прокомментировал победу. Он признался, что после того, как выключились все камеры, они с главной героиней хотели как можно быстрее "убежать от всех вместе".

Такими подробностями Эллерт поделился в интервью изданию "СТБ". Комик также рассказал о волнении перед финалом и о том, как его дочь Эля отреагировала на победу.

Александр Эллерт о дне перед финалом и завершении проекта

Победитель "Холостячки" поделился, что перед последним днем шоу, а именно ночью, делал репетиции своей речи. А к Ксении он шел с волнением и постоянно повторял тот текст, что придумал.

"Вообще проект "Холостячка" был волнительным. Переживал сильно. Настолько сильно, что повторял текст, что придумал. Боялся, что переставлю слова и все посыпется. Текст не импровизация. Это то, что хотел донести. Соответственно, каждое слово имело значение!" – заявил Эллерт.

Ксения Мишина и Александр Эллерт

Мужчина также признался, что после того, как выключились камеры, им с Ксенией хотелось как можно быстрее убежать вместе и остаться наконец наедине.

Победитель "Холостячки" о реакции дочери

Александр Эллер был дважды женат. От первого брака у него родилась дочь Эля, которой сейчас 12 лет. С ней на одном из свиданий познакомилась и Ксения Мишина. Александр признался, что дочь отреагировала на его победу положительно.

"Она довольна! Мы виделись, созванивались, списывались. Сказала: "Ура!" – заявил комик.

Александр Эллерт с дочерью Элей

Александр Эллер также добавил, что считал Алексея Тригубенко сильным соперником. Но, по его мнению, он слишком идеален, что кажется ему подозрительным. Финалисты не поддерживают связь.

Александр Эллерт и Ксения Мишина

Ранее OBOZREVATEL собрал интересные факты о победителе "Холостячке" Александра Эллерта.

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