Победитель "Холостячки" о финале шоу: нам хотелось сбежать вместе
Украинский комик Александр Эллерт, который стал избранником "Холостячки" Ксении Мишиной, впервые после финала прокомментировал победу. Он признался, что после того, как выключились все камеры, они с главной героиней хотели как можно быстрее "убежать от всех вместе".
Такими подробностями Эллерт поделился в интервью изданию "СТБ". Комик также рассказал о волнении перед финалом и о том, как его дочь Эля отреагировала на победу.
Победитель "Холостячки" поделился, что перед последним днем шоу, а именно ночью, делал репетиции своей речи. А к Ксении он шел с волнением и постоянно повторял тот текст, что придумал.
"Вообще проект "Холостячка" был волнительным. Переживал сильно. Настолько сильно, что повторял текст, что придумал. Боялся, что переставлю слова и все посыпется. Текст – не импровизация. Это то, что хотел донести. Соответственно, каждое слово имело значение!" – заявил Эллерт.
Мужчина также признался, что после того, как выключились камеры, им с Ксенией хотелось как можно быстрее убежать вместе и остаться наконец наедине.Победитель "Холостячки" о реакции дочери
Александр Эллер был дважды женат. От первого брака у него родилась дочь Эля, которой сейчас 12 лет. С ней на одном из свиданий познакомилась и Ксения Мишина. Александр признался, что дочь отреагировала на его победу положительно.
"Она довольна! Мы виделись, созванивались, списывались. Сказала: "Ура!" – заявил комик.
Александр Эллер также добавил, что считал Алексея Тригубенко сильным соперником. Но, по его мнению, он слишком идеален, что кажется ему подозрительным. Финалисты не поддерживают связь.
Ранее, во время шестого выпуска реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, Александр Эллерт признался в любви к главной героине.
Во время восьмого выпуска Мишина познакомилась с близкими людьми участников проекта. В сеть слили вырезанную сцену личной беседы Ксении с дочерью Эллерта на шоу.
"Холостячка" Ксения Мишина, которая сделала в финале реалити-шоу свой выбор в пользу 34-летнего Александра Эллерта, ответила хейтерам своего избранника. Она заявила, что ей было больно читать большое количество оскорбительных сообщений в свой адрес из-за финала шоу.
Победитель реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт также резко высказался после финала проекта в сторону хейтеров.
Ранее OBOZREVATEL собрал интересные факты о победителе "Холостячке" Александра Эллерта.