Победитель "Холостячки" Эллерт прокомментировал "беременность" Мишиной

Победитель первого сезона реалити "Холостячка" Александр Эллерт, который на днях опубликовал фото "беременной" Ксении Мишиной, разъяснил, действительно ли актриса в положении.

Поскольку снимок с округленным животом Мишиной вызвал бурный ажиотаж в сети, комик решил прояснить ситуацию в Instagram-stories. Он объяснил, беременна ли его возлюбленная или нет.

"Стоп, стоп, хватит! Извините, извините, но это просто неудачная шутка, просто Ксю показала, что меня ждет чуть дальше и буду ли я ее любить с таким животом. Ну конечно же буду!", – сообщил в фотоблоге Эллерт.

Кроме того, Эллерт прикрепил фото в ролике, "Потом" и "Сейчас", где видно, что Мишина не беременна.

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