Норвежский певец, победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак признался в своей многолетней зависимости от снотворных и антидепрессантов.

Об этом артист рассказал на личной странице в Instagram. По словам Рыбака, он принимал таблетки на протяжении 11 лет и они почти разрушили его жизнь.

Александр Рыбак Фото: instagram/rybakofficial

"Я жил с секретом. В течение 11 лет я был зависимым от снотворных и антидепрессантов. Все начиналось невинно, но в конце концов это почти разрушило мою жизнь. Это коснулось не только моего мозга, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни", – поделился певец.

Он также добавил, что в январе 2020 года начал курс реабилитации и сейчас уже "постепенно приходит в порядок".

Александр Рыбак Фото: instagram/rybakofficial

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