Победитель Евровидения-2019 женится на возлюбленном. Фото

Победитель песенного конкурса "Евровидение-2019", нидерландский певец Дункан Лоуренс женится. Его бойфренд Джордан Гарфилд сделал артисту предложение.

Радостной новостью 26-летняя звезда поделился на своей странице в Instagram. Он опубликовал снимок с обручальным кольцом и написал "Я люблю тебя, Джордан Гарфилд" (фото смотрите ниже).

Будущий муж автора хита Arcade в своем аккаунте также признался в чувствах к любимому в связи с помолвкой.

"Я самый счастливый человек на свете: я сделал предложение Дункану, и он ответил "да". Никогда еще я не был так счастлив в своей жизни. Я вступлю в брак с самым добрым, умным, гениальным, талантливым и красивым мужчиной. И самым лучшим другом в мире", – написал Гарфилд.

Отметим, Дункан Лоуренс и Джордан Гарфилд начали встречаться в начале 2020 года. Сам певец подтвердил эти отношения в мае.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский актер, звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Черный ворон" Тарас Цимбалюк сделал предложение руки и сердца своей девушке Тени. Такой романтический поступок артист совершил во время третьего эфира шоу "Танці з зірками".