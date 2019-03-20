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Победитель ''Битвы экстрасенсов'' после смерти Началовой отказался от ''Последнего героя''

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Победитель шестого сезона шоу "Битвы экстрасенсов" Александр Литвин после смерти российской певицы Юлии Началовой отказался от участия в реалити-шоу "Последний герой".

Об этом Литвин сообщил на личной странице в Facebook, предупредив, что его решение не связано с обсуждаемым в соцсетях "проклятием "Последнего героя".

Александр Литвин

Александр Литвин

Фото: facebook.com

"Нет никакого проклятья, есть несвоевременность события. Есть еще важнейшая характеристика человека, которую необходимо всегда учитывать при дальних путешествиях на длительный срок — благоприятное географическое направление", - объяснил он.

При этом Литвин добавил, что отказался от съемок по нескольким причинам: "Одна из них заключается в опасности юго-восточной энергии для моего здоровья и моей интуиции", - подчеркнул он.

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Напомним, 38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

Вскоре после смерти певицы Юлии Началовой в сети заговорили о неком проклятии проекта "Последний герой", ведь за последние 10 лет артистка стала 9-м умершим участником реалити-шоу.

Юлия Началова

Юлия Началова

Фото: facebook.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, звезды российского шоу-бизнеса массово отреагировали на смерть исполнительницы. Не осталась в стороне и примадонна российской эстрады Алла Пугачева. 69-летняя певица также опубликовала в Instagram пост, традиционно добавив к нему неоднозначный комментарий.

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Персона
Юлия Началова
Место
Россия
Теги
смертьНовости России
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